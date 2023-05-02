Ахтямов Рахимулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахтямов
- Имя
- Рахимулла
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 379. АХТЯМОВ, РАХИМУЛЛА, 24 л. Гр. Казанск. у., Мамсинск. в., д. Шихород; — Н. С. 7 уч. Казанск. у. Драка, лиш. св. 1 г. условно.
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