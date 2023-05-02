Цвек Станислав Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цвек
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140953. ЦВѢКЪ, СТАНИСЛАВЪ ЯНОВЪ. К. Варшав. у., гм. Езерна, д. Езерна-Паперня, 12 л.; — Гм. С. 4 окр. Варшавск. у. 29 Окт. 909, 11 и 169 М., исправ. колон. до 18 л. возр. Исп. 9 Нояб. 909.
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