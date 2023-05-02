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Арзамасцев Алексей Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арзамасцев
Имя
Алексей
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
129607. АРЗАМАСЦЕВЪ, АЛЕКСѢЙ СЕменовъ. К. Екатеринбург. у., Верхне-Уфалейск. в. и зав., 20 л.; — Екатеринбург. О. С. 24 Авг. 909, 140, 2 ч. 1649 и 1659¹ У., тюр. 1 г. Исп. 19 Окт. 909.

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