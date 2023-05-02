Арзамасцев Алексей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арзамасцев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129607. АРЗАМАСЦЕВЪ, АЛЕКСѢЙ СЕменовъ. К. Екатеринбург. у., Верхне-Уфалейск. в. и зав., 20 л.; — Екатеринбург. О. С. 24 Авг. 909, 140, 2 ч. 1649 и 1659¹ У., тюр. 1 г. Исп. 19 Окт. 909.
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