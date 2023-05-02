Корсаков Поликарп Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корсаков
- Имя
- Поликарп
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6662. КОРСАКОВ ПОЛИКАРП ЕГОРОВИЧ, 44 л., Котельническ. у., Пишневск. в., с. В.-Турня, Омск. Губсуд, Ст. ст. 113, 180а, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 5 ноября 923.
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