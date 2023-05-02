Врабец Осип Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Врабец
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45894. ВРАБЕЦЪ, ОСИПЪ ИВАНОВЪ. Мщ. м. Искорости, Овручск. у., 28 л., рд. въ Австріи; — Кіевск. О. С., 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 6 м. Исп. 12 Мая 905.
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