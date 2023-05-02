Шашнин Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шашнин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 22 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13593. Шашнин Николай Николаевич, 26 л., Тверск. гг., г. Осташкова. Н. С. 1 р. Осташковск. у., Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 22 июля 926.
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