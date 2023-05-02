Заречнов Дмитрий Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заречнов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4860. ЗАРЕЧНОВ ДМИТРИЙ КУЗЬМИЧ, 26 л., Барнаульск. у., Озерно-Титовск. в. и с. Алтайск. Губсуд. Ст. 114а ч. 1, лиш. св. 2 г. 1 м. 4 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 ноября 923.
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