Гребцов Фома Титов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гребцов
- Имя
- Фома
- Отчество
- Титов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46248. ГРЕБЦОВЪ, ФОМА ТИТОВЪ. К. Курган. у., Камышенск. в., д. Лебяжьей, 42 л.; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 2 Мая 905.
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