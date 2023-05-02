Чурикова Ефимия Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чурикова
- Имя
- Ефимия
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141349. ЧУРИКОВА, ЕФИМІЯ ПЕТРОВА. К. Богородицк. у., в. и с. Іевлева, 25 л.; — Г. С. г. Богородицка 2 Окт. 909, 5 и 6 п. 13, 169, 7 п. 170 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 29, счит. ср. со 2 Окт. 909.
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