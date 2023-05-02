Шайковский Афанасий Фаддеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шайковский
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Фаддеев
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36770. ШАЙКОВСКІЙ, АФАНАСІЙ ФАДдѣевъ. К. Минск. у., Сѣнницк. в., д. Мочулища, 27 л.; — Минск. О. С. (во 2 р.), 149, 152, 1 ч. 925 и 1 ч. 1645 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Дек. 904 г., и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. и 4 м. Исп. 12 Марта 905, счит. ср. съ 3 Дек. 904. | 94 44046 170 М.
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