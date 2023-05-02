Редьков Федор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедьков Федор Емельянович

Редьков Федор Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Редьков
Имя
Федор
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
23 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8188. РЕДЬКОВ ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 31 г., Духовщинск у., Пречистенск. в., д. Боркова. Н. С. 2 уч. Смоленск. у. Ст. 180, лиш. св. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 авг. 923

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.