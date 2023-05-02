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Опарина Наталия Прокофьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Опарина
Имя
Наталия
Отчество
Прокофьевна
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 162
Источник
Скан
Оригинальная запись
17807. ОПАРИНА, НАТАЛИЯ ПРОКОФЬЕВНА, 48 л. Гр. Малмыжск. у., Сюмсинск. в., с. Селтов; — Н. С. 9 уч. Малмыжск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 4 м. Осужд. 17 нояб. 920.

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