Опарина Наталия Прокофьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Опарина
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Прокофьевна
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17807. ОПАРИНА, НАТАЛИЯ ПРОКОФЬЕВНА, 48 л. Гр. Малмыжск. у., Сюмсинск. в., с. Селтов; — Н. С. 9 уч. Малмыжск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 4 м. Осужд. 17 нояб. 920.
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