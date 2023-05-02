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Заболотный Терентий Аникеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заболотный
Имя
Терентий
Отчество
Аникеев
Дата исполнения приговора
08 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
46780. ЗАБОЛОТНЫЙ, ТЕРЕНТІЙ АНИКѢевъ. Мщ. пос. Папушоя, Аккерман. у., 22 л., рд. въ г. Овидіополѣ, Одесск. у.; — Аккерман. У. С., 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 8 Апр. 905.

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