Заболотный Терентий Аникеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заболотный
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Аникеев
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46780. ЗАБОЛОТНЫЙ, ТЕРЕНТІЙ АНИКѢевъ. Мщ. пос. Папушоя, Аккерман. у., 22 л., рд. въ г. Овидіополѣ, Одесск. у.; — Аккерман. У. С., 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 8 Апр. 905.
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