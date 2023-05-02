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Букреев Захарий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Букреев
Имя
Захарий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
30 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
880. Букреев Захарий Федорович, 28 л., Ставропольск. окр., Виноделенск. р., д. Предтечи. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 184. лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 30/ѴІ—26.

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