Шин-Шри
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шин-Шри
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12083. ШИН-ШРИ, 29 л. Корейск. п.; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., лиш. св. 6 м. Исп. 1 сент. 920.
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