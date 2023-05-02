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Ганов Асланбек Хожимахов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ганов
Имя
Асланбек
Отчество
Хожимахов
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
45978. ГАНОВЪ, АСЛАНБЕКЪ ХОЖИМАховъ. К. Нальчик. окр., с. 2 Куденетова, 31 г.; — Тифлисск. С. П., 115, 185, 135 и 1 ч. 1549 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 3 Іюня 905.

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