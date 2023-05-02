Панов Николай Арсеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Арсеньевич
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27467. ПАНОВ, НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВИЧ, 34 Гр. Мологск. у., Воскресенск. в.; — Н. С. 1 Го родск. р. 7 отд. г. Петрограда. Растрата, лиш. св. 10 л., с зач. 1 м. пр. 3. Исп. 27 июня 920.
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