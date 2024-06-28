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Драло Роман Ксенофонтов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Драло
Имя
Роман
Отчество
Ксенофонтов
Дата исполнения приговора
11 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
46567. ДРАЛО, РОМАНЪ КСЕНОФОНТОВЪ. К. Винницк. у., Пиковск. в., м. Янова, 21 г.; — Винницк. С. М. С., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 11 Апр. 905.

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