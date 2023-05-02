Гермашук Адам Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гермашук
- Имя
- Адам
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46034. ГЕРМАШУКЪ, АДАМЪ НИКОЛАевъ. К. Новогруд. у., Каленевск. в., д. Кузьмичей, 26 л.; — М. С. 7 уч. г. Кіева, 159 М., тюр. 5 м. Исп. 9 Марта 905.
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