Дроздов Глеб Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроздов
- Имя
- Глеб
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14712. ДРОЗДОВ, ГЛЕБ СТЕПАНОВИЧ, 30 л. Гр. Тверск. у., Воскресенск. в., д. Курево; — Н. С. Петроградск. р. 4 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 26 июля 920.
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