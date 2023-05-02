Мулла-Дусматов Мухамет
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мулла-Дусматов
- Имя
- Мухамет
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33879. МУЛЛА-ДУСМАТОВЪ, МУХАМЕТЪ. Сельск. сбыв. с. Яны-Кургана, Джанджальск. в., Кокандск. у., 20 л.; — Ташкентск. С. П., 134, 135, 139, 1629 и 1652 У., каторж. раб. безъ срока, съ содерж. въ разрядѣ испыт. 10 л. и въ одиночн. заключ. на 45 дн. Исп. въ Нояб. 904.
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