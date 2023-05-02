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Ончуков Дмитрий Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ончуков
Имя
Дмитрий
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
10 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
27329. ОНЧУКОВ, ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ, 21 г. Гр. Глазовск. у., Лыпск. в., д. Березниково; — Н. С. 6 уч. Глазовск. у. Укрыват. оружия, лиш. св. 1 г., по амн. нак. замен. пр. р. 1 м. Исп. 10 мая 920.

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