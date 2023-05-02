Ончуков Дмитрий Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ончуков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27329. ОНЧУКОВ, ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ, 21 г. Гр. Глазовск. у., Лыпск. в., д. Березниково; — Н. С. 6 уч. Глазовск. у. Укрыват. оружия, лиш. св. 1 г., по амн. нак. замен. пр. р. 1 м. Исп. 10 мая 920.
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