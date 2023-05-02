Макеев Егор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макеев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26193. МАКЕЕВ, ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ, 41 г. Гр. Тарусск. у., Солопенск. в., с. Петрищева; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Побои, лиш. св. 6 м. Исп. 15 марта 920.
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