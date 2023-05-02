Толпыгин Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Толпыгин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29564. ТОЛПЫГИН, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Скопинск. у., Палянск. в., д. Рыково; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 5 л., с зач. 11 д. пр. з. Исп. 14 авг. 920. | 920 10759 Кража. | 912 145325 172 М. | 916 42122 172 М., по слож. с нак. по приг., нап. в 911 г. за № 139732 | 914 144131 1655 У. | 912 105583 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.