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Проценко Даниил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Проценко
Имя
Даниил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
8010. ПРОЦЕНКО ДАНИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 47 л., Прилукск. у., Иванковск. в , с. Дитяри. Иркутск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр.3 г. Исп. 24 окт. 923.

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