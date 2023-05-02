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Букварева Прасковья Григорьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Букварева
Имя
Прасковья
Отчество
Григорьева
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
130396. БУКВАРЕВА, ПРАСКОВЬЯ Григорьева. Мщ. г. Боровска, 27 л., рд. въ г. Волколамскѣ; — М. С. Преображенск. уч. г. Москвы 4 Сент. 909, 169 М., тюр 3 м. Исп. 15 Сент. 909.

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