Букварева Прасковья Григорьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Букварева
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Григорьева
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130396. БУКВАРЕВА, ПРАСКОВЬЯ Григорьева. Мщ. г. Боровска, 27 л., рд. въ г. Волколамскѣ; — М. С. Преображенск. уч. г. Москвы 4 Сент. 909, 169 М., тюр 3 м. Исп. 15 Сент. 909.
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