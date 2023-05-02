Фирсов Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фирсов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12670. ФИРСОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 30 л., Киевск. г., Черкасск, окр., Богаевск. в., хутора Свободы. Юго-Восточн. Крайсуд. Ст. ст. 180 п. «б, 1 Ч. 184, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 27/Х—24.
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