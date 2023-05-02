Биленко Авраам Гиршевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Биленко
- Имя
- Авраам
- Отчество
- Гиршевич
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13285. БИЛЕНКО, АВРААМ ГИРШЕВИЧ, 21 г. Гр. г. Ромны; — Р. В. Т. Западн. ж. д. Подлог, лиш. св. 5 л. Исп. 19 июня 920.
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