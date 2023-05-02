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Иконников Григорий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иконников
Имя
Григорий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
19 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
3964. ИКОННИКОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ, 25 л., Минусинск. у., Курагинск. в., с. Кочергина. Енисейск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 19/ѴІІІ—24. 

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