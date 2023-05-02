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Громульский Антон Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Громульский
Имя
Антон
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
__ май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46305. ГРОМУЛЬСКІЙ, АНТОНЪ ИВАновъ. К. Варшав. у., гм. Окуневъ, 18 л.; — Варшавск. О. С. (во 2 р.), 114, 140, 9 и 1 ч. 1655 У., тюр. 3 м. Исп. въ Маѣ 905. | 902 12069 169 М.

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