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Репин Петр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Репин
Имя
Петр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8211. РЕПИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л., Ижевск. у., Вавожск. в., Д. Большой-Доньи. Н. С. 7 уч. Ижевск. у. Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 30 сент. 923.

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