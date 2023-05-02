Середа Матвей Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Середа
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10586. СЕРЕДА МАТВЕЙ ТИХОНОВИЧ, 33 л., Витебск. г., Оршанск. у., Высоцк. в., с. Соловей. Н. С. 1 уч. Ишимск. окр. Ст. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. П. В. З. С.. 19/ХІ—24.
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