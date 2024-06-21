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Хурамшин Вали Мухамед

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хурамшин
Имя
Вали Мухамед
Дата исполнения приговора
01 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140919. ХУРАМШИНЪ, ВАЛИ МУХАМЕДЪ. К. Мензелин. у., Токмакск. в., д. Аксариной, 19 л.; — Читин. О. С., 134, 135, 140, 152, 13, 3 ч. 1655, 1 и 2 п. 1659¹ У., тюр. 8 м. Исп. 1 Іюни 909.

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