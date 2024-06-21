Хурамшин Вали Мухамед
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хурамшин
- Имя
- Вали Мухамед
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140919. ХУРАМШИНЪ, ВАЛИ МУХАМЕДЪ. К. Мензелин. у., Токмакск. в., д. Аксариной, 19 л.; — Читин. О. С., 134, 135, 140, 152, 13, 3 ч. 1655, 1 и 2 п. 1659¹ У., тюр. 8 м. Исп. 1 Іюни 909.
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