Лиске Август Готлибов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лиске
- Имя
- Август
- Отчество
- Готлибов
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33152. ЛИСКЕ, АВГУСТЪ ГОТЛИБОВЪ. Мщ. г. Домбе, Кольск. у., 28 л., рд. въ д. Сѣракувкѣ, Гостынин. у.; — Житомір. О. С. (въ 6 р.), 134, 135 и 2 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 8 Февр. 905. | 903 14501 1655 У. | 98 8032 169 М. | 99 35482 1635 У. | 97 77184 169 М. | 98 44242 169 М.
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