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Емельянов-Егоров Дмитрий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянов-Егоров
Имя
Дмитрий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4496. ЕМЕЛЬЯНОВ—ЕГОРОВ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ, 30 л., Смоленск. у., Кощинск. в., д. Ануфриевой-Слободки. В. Т. Западн. фр. Ст. 61, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 15 дек. 923.

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