Емельянов-Егоров Дмитрий Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Емельянов-Егоров
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4496. ЕМЕЛЬЯНОВ—ЕГОРОВ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ, 30 л., Смоленск. у., Кощинск. в., д. Ануфриевой-Слободки. В. Т. Западн. фр. Ст. 61, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 15 дек. 923.
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