Химочка Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Химочка
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140795. ХИМОЧКА, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Кузуба). Каз. с. Краснаго, в. и у. Кобелякск., 18 л.; — Полтав. О. С. 3 Сент. 909, 140, 149 и 3 п. 1649 У., тюр. 8 м. Исп. 2 Окт. 909.
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