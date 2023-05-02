Куракин Петр Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куракин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25722. КУРАКИН, ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Нолинск. у., Ликсунск. в., д. Большой-Бор.; — Р. Т. г. Вятки. Контр-револ., лиш. св. 10., по амн. нак. сокр. на ⅔, с зач. 1 г., 5 м. и 9 л. пр. з. Исп. 6 апр. 920.
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