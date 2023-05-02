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Лагутов Андрей Каллистратович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лагутов
Имя
Андрей
Отчество
Каллистратович
Дата исполнения приговора
30 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7843. ЛАГУТОВ АНДРЕЙ КАЛЛИСТРАТОВИЧ, 19 л., Мариинск у. Боготольск в., с. Б.-Косуля. Томск. Губсуд. Ст. ст. 94 ч. 2, 207 ч. 2 и 208 ч. 3, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 30 марта 923.

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