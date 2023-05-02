Зайцев Семен Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82416. ЗАЙЦЕВЪ, СЕМЕНЪ МИХАЙЛОВЪ, 25 л. К. Весьегон. у., в. и с. Кесьмы; — Кашин. О. С., 20 Апр. 911, 133 и 2 ч. 1651 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 64006, арест. отд. 4 г. Исп. 13 Іюня 911, счит. ср. съ 11 Окт. 910. | 17 Мая 907 г. Кашин. О. С., 1651 У., тюр. 6 м. | 907 16514 169 М. | 903 22032 169 М. 54269 170 М.
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