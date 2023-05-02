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Габидулин Ибрагим Алеулович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Габидулин
Имя
Ибрагим
Отчество
Алеулович
Дата исполнения приговора
23 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
1220. Габидулин Ибрагим Алеулович, 29 л., Иркутск. окр., Зиминск. р., с. Залари. Н. С. 2 уч. Зиминск. р. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23/Ѵ—26.

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