Поздняков Константин Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поздняков
- Имя
- Константин
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18242. ПОЗДНЯКОВ, КОНСТАНТИН АНТОНОВИЧ, 23 л. Гр. Ярославск. у., Тольгопольск. в. и д.; — Р. Т. г. Ярославля, Контр-револ., лиш. св. 5 л. условно, с отпр. на фр. Исп. 26 июля 920.
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