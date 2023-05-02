Кудрявцев Николай Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудрявцев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16284. КУДРЯВЦЕВ, НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ, 23 л. Гр. г. Ростова; — Г. С. г. Ростова. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 4 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 24 нояб. 920.
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