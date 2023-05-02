Виноградов Федор Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45759. ВИНОГРАДОВЪ, ФЕДОРЪ ЕВДОКИмовъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима, 55 л., рд. въ с. Вантеевкѣ, Москов. у.; — М. С. 1 уч. Ишимск. у. (въ 7 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Мая 905. | 903 38722 169 М. | 93 41468 313 У. | 901 1285 313 У. | 91 61861 313 У. | 97 28109 313 У. | 89 68383 313 У.
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