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Джазыкбаев Абдрахман

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джазыкбаев
Имя
Абдрахман
Дата исполнения приговора
13 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3880. ДЖАЗЫКБАЕВ АБДРАХМАН, 61 г., г. Акмолинска. Н. С. 18 уч. Акмолинск, окр. Ст. 114а, лиш. св 1 г. Исп. 13 янв. 923.

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