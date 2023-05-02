Григенча Адольф Юльянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григенча
- Имя
- Адольф
- Отчество
- Юльянов
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18041. ГРИГЕНЧА, АДОЛЬФЪ ЮЛЬЯновъ, 19 л. Мщ. г. Одельска, Сокольск. у., рд. въ г. Соколкѣ; — Гроднен. О. С., 8 Дек. 910, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 8 Янв. 911. | 909 89422 170¹ М. | 908 140627 172 М. (покуш.). 11 Февр. 908 г. У. Чл. О. С. по Бѣлостокск. у., 11, 170¹ и 172 М. (покуш.), подъ отвѣтств. надз. родит.
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