Шадов Межид Хамзуев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шадов
- Имя
- Межид
- Отчество
- Хамзуев
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141390. ШАДОВЪ, МЕЖИДЪ ХАМЗУЕВЪ. Каз. с. Перваго-Куденетова, Нальчикск. окр., 23 л.; — Таганрог. О. С. 6 Сент. 909, 7 п. 129 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 3½ г. Исп. въ Окт. 909.
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