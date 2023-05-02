Шадов Межид Хамзуев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадов Межид Хамзуев

Шадов Межид Хамзуев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шадов
Имя
Межид
Отчество
Хамзуев
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
Источник
Скан
Оригинальная запись
141390. ШАДОВЪ, МЕЖИДЪ ХАМЗУЕВЪ. Каз. с. Перваго-Куденетова, Нальчикск. окр., 23 л.; — Таганрог. О. С. 6 Сент. 909, 7 п. 129 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 3½ г. Исп. въ Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close