Тарабукин Дмитрий Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарабукин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29403. ТАРАБУКИН, ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 39 л. Гр. Устьсысольск. у., Мординск. в. и с.; — Н. С. 6 уч. Устьсысольск. у. Нанес. побоев, лиш. св. 6 м., по амн. нак. зам. пр. р. 2 м. Исп. 8 окт. 920.
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