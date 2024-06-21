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Хусеинов Шагабутдин Хусеинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хусеинов
Имя
Шагабутдин
Отчество
Хусеинов
Дата исполнения приговора
17 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
Источник
Скан
Оригинальная запись
140925. ХУСЕИНОВЪ, ШАГАБУТДИНЪ Хусеиновъ. Башк. Белебеев. у., Кара-Явдинск. в., д. Балакова, 35 л.; — Оренбургск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 17 Іюля 909.

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