Хусеинов Шагабутдин Хусеинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хусеинов
- Имя
- Шагабутдин
- Отчество
- Хусеинов
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140925. ХУСЕИНОВЪ, ШАГАБУТДИНЪ Хусеиновъ. Башк. Белебеев. у., Кара-Явдинск. в., д. Балакова, 35 л.; — Оренбургск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 17 Іюля 909.
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