Циммерман Иосиф Соломонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Циммерман
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Соломонович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7921. ЦИММЕРМАН, ИОСИФ СОЛОМОНОВИЧ, 23 л., Гр. Марксштадтск. у., Панниск. в. и д.,; Н. С. 2 р-на Марксштадтск. у., Спекуляц., лиш. св. 6 м. условно.
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