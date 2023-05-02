Буцко Даниил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буцко
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130490. бУЦкО, ДАНІИЛЪ ВАСИЛЬевъ. К. Чернигов. у., Седневск. в., с. Борокъ, 31 г., — У. Чл. О. С. по Чернигов. у. 24 Авг. 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 13 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.