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Буцко Даниил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буцко
Имя
Даниил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130490. бУЦкО, ДАНІИЛЪ ВАСИЛЬевъ. К. Чернигов. у., Седневск. в., с. Борокъ, 31 г., — У. Чл. О. С. по Чернигов. у. 24 Авг. 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 13 Окт. 909.

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